Razzismo verso Bakayoko: esposto del Milan alla Procura Federale

Episodi di razzismo, durante Milan-Lazio, all'indirizzo di Tiémoué Bakayoko (ed anche di Franck Kessié). Il club rossonero chiede chiarimenti

Daniele Triolo

Il Milan ha deciso di presentare un esposto alla Procura Federale per far luce sugli episodi di razzismo verso Tiémoué Bakayoko. Il calciatore francese, classe 1994, ha ricevuto, infatti, dei cori razzisti domenica a 'San Siro', da parte della tifoseria ospite, in occasione di Milan-Lazio. Cori, purtroppo, riconoscibili perché Bakayoko ne era stato vittima anche nel 2019, sempre da parte dei sostenitori della Lazio, all'epoca della sua prima esperienza rossonera.

L'iter porterà all'apertura di un'indagine, anche se, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'episodio di razzismo nei confronti di Bakayoko durante Milan-Lazio non sarebbe stato segnalato nel rapporto degli ispettori della F.I.G.C. presenti a 'San Siro' per la partita. Seguiranno, ad ogni modo, approfondimenti sul caso. Anche Franck Kessié ha ricevuto degli ululati, da parte dei tifosi stipati nel terzo anello verde, nel momento in cui ha sbagliato un calcio di rigore.

In un post pubblicato ieri sul suo account ufficiale su 'Instagram', Bakayoko ha auspicato che il club rossonero possa presto identificare gli autori di questi cori beceri. Ed aggiunto, poi, come lui e suo 'fratello' Kessié siano forti ed orgogliosi del colore della loro pelle. La vicenda razzismo in Milan-Lazio, però, potrebbe anche non esaurirsi qui. Secondo la 'rosea', infatti, anche la Lazio starebbe valutando l'idea di presentare un esposto alla Procura Federale per i cori sessisti intonati dai tifosi del Milan.