Quotidiani sportivi, le prime pagine: Mourinho scarica Zaniolo

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 29 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 29/01/2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di calciomercato. Mourinho scarica Zaniolo, sul quale resta l'interesse del Bournemouth mentre il Milan sembra ormai essersi ritirato dalla corsa. L'Inter, invece, potrebbe salutare già adesso, a gennaio, Milan Skriniar: su di lui c'è il PSG. Mentre McKennie sembrerebbe essere molto vicino al Leeds, con la Juventus che potrebbe guadagnare ben 34 milioni di euro dalla sua cessione. Sotto, invece, viene riportata la vittoria dell'Inter, che ieri ha battuto in rimonta la Cremonese 2-1 trascinato da un super Lautaro Martinez. Oggi tocca al Milan, con Pioli che lancia De Ketelaere dal primo minuto. A sinistra vengono riportate le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Spalletti e Mourinho, i quali si sfideranno oggi. Tornando alla Juventus, si rivede Pogba: il francese è stato convocato per il match contro il Monza. Poco sotto spazio all'Atalanta, vittoriosa ieri contro la Sampdoria con Lookman ancora a segno.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 29/01/2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del big match della 20^ giornata di Serie A tra Napoli e Roma. I partenopei cercano punti per avvicinarsi sempre di più allo scudetto, i giallorossi per un piazzamento tra le prime quattro. A proposito della Roma, Mourinho scarica Zaniolo, il quale sembrava destinato a lasciare la Capitale in questa sessione invernale di mercato. Sotto, invece, viene riportato un focus sull'Inter che ieri ha battuto, in rimonta, la Cremonese 2-1 trascinata da un super Martinez, autore di una doppietta. Vince anche l'Atalanta: la squadra di Gasperini rifila due gol alla Sampdoria, sempre più in crisi di risultati.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 29/01/2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato della Juventus, impegnata oggi contro il Monza. I tifosi bianconeri continuano la protesta dopo il -15 inflitto al club, mentre Allegri incita all'unità per superare questo periodo complicato. Poco sotto la testata, invece, spazio al Torino, che ieri ha pareggiato in trasferta contro l'Empoli 2-2. I granata sono vivi, ma Juric è infuriato in quanto il club starebbe per cedere Lukic. Sotto spazio ai risultati delle altre partite disputate ieri. L'Inter vince in rimonta contro la Cremonese trascinata da Lautaro Martinez, con Skriniar che potrebbe partire in direzione Parigi. Anche l'Atalanta porta a casa un successo dopo aver battuto la Sampdoria 2-0: protagonista del match il solito Lookman. Intanto Mourinho scarica Zaniolo, sul quale c'era anche l'interesse del Milan. Infine un pensiero a Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC scomparso ieri all'età di 79 anni.