Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter in copertina tra mercato e polemiche

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 21 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

La Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 21/03/2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter, club che sarà protagonista di una vera e propria rivoluzione in estate. Saranno tanti i calciatori che lasceranno o che potrebbero lasciare i nerazzurri al termine di questa stagione. A destra spazio alla Juventus e alla Nazionale: i bianconeri studiano il piano per il rinnovo di Rabiot, il migliore centrocampista della squadra di Allegri in questa stagione, mentre Roberto Mancini si affida all'oriundo Retegui. In basso delle dichiarazioni clamorose rilasciate da Walter Sabatini, secondo cui il Milan starebbe pensando di affidare la panchina a Luis Enrique!

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 21/03/2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, squadra che grazie a Max Allegri ha ritrovato il proprio Dna e adesso lotta per un piazzamento in Champions League nonostante i 15 punti di penalità. Sotto la testata focus sul Napoli, trascinato da un super Victor Osimhen. A destra vengono riportate le dichiarazioni di Claudio Lotito sullo scontro con José Mourinho al termine del derby vinto dalla Lazio, mentre al centro della prima pagina vengono riportate le dichiarazioni di Roberto Mancini, c.t. della nazionale italiana di calcio. A sinistra, invece, si parla ancora di Inter-Juventus, gara condizionata da alcuni episodi dubbi.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 21/03/2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre riportando le dichiarazioni dell'ex arbitro Rocchi in merito agli episodi dubbi di Inter-Juventus. Secondo l'ex fischietto, il fallo di mano di Rabiot che ha portato al gol di Kostic non c'è mai stato. Poco sotto spazio alla Nazionale, con le dichiarazioni del c.t. Mancini preoccupato di avere pochi attaccanti. Proprio per questo motivo, l'ex allenatore dell'Inter ha deciso di puntare sull'oriundo Retegui, attaccante del Tigre che piace molto anche al Milan. Infine spazio al Torino, con le dichiarazioni del Sindaco di Torino che apre alla realizzazione di una 'cittadella granata'.

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!