Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, vittoria col brivido contro il Parma

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 11 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 11-01-2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria dell'Inter in Coppa Italia. Seppur arrivata solamente ai tempi supplementari, la squadra di Inzaghi ha battuto in rimonta 2-1 il Parma di Pecchia. Sotto la testata viene riportata l'intervista a Vittorio Sgarbi in merito alla realizzazione del nuovo stadio di San Siro. A destra focus sul calciomercato in Serie A e il bilancio dell'operato degli arbitri in Serie A. A sinistra, invece, il confronto tra Napoli e Juventus, prossimo big match della 18^ giornata di Serie A.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 11-01-2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria in Coppa Italia dell'Inter. I nerazzurri hanno superato ieri a San Siro, agli ottavi di finale, il Parma vincendo 2-1 ai tempi supplementari. Sotto la testata viene riportata la decisione del Viminale dopo gli scontri accaduti domenica tra le tifoserie di Roma e Napoli. A proposito di Napoli, si avvicina sempre di più il big match contro la Juventus, in programma venerdì sera. A destra focus sulla Roma di Mourinho e su Georginio Wijnaldum: il rientro dell'olandese potrebbe slittare. In basso, invece, le dichiarazioni di Ancelotti e Gattuso, i quali hanno confessato che il loro rapporto non è più come quello di una volta.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 11-01-2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la partita vinta ieri dall'Inter in Coppa Italia contro il Parma per 2-1, sottolineando la grande prestazione di Gianluigi Buffon. L'ex portiere della Juventus, oggi difende i pali del club gialloblù ed è stato protagonista, nonostante i quasi 45 anni, di una grande partita. Sotto la testata spazio al Torino, impegnato questa sera contro il Milan in Coppa Italia e che ha l'ambizione di voler passare il turno. Intanto si avvicina sempre di più il big match di campionato tra Napoli e Juventus. A proposito dei bianconeri, Pogba si è allenato con il gruppo mentre oggi è previsto il rientro di Vlahovic. Poco sotto focus sulla Lazio, con Sarri che non avrebbe più un rapporto idilliaco con il ds Tare. Infine spazio alle dichiarazioni di Ancelotti e Gattuso, i quali avrebbero confessato che il loro rapporto non è più come quello di una volta.