Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Traore-Milan. Rivoluzione Pogba”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'interesse da parte del Milan per Junior Traore. Il calciatore del Sassuolo sarebbe l'obiettivo dichiarato della squadra di Pioli, ma servono almeno 25 milioni di euro per acquistarlo. A destra spazio ai confronti tra i numeri 9 di Milan, Inter e Juventus, squadre che molto probabilmente si contenderanno il prossimo scudetto. Poco sotto l'approfondimento sulla Nazionale, con Gnonto e Bernardeschi in primo piano. Infine il mercato di Inter e Juventus. Dybala potrebbe non trasferirsi più in nerazzurro, mentre Paredes chiama i bianconeri.