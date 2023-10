PSG-Milan, il giorno della sfida. Parla Ronaldinho e il caso Tonali

Tanto spazio concesso a PSG-Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 25 ottobre 2023. Anche nel corso della mattinata, però, sono emerse notizie importanti sulla trasferta del Milan di Stefano Pioli in casa del PSG di Luis Enrique. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.