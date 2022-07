PSG, Donnarumma o Keylor Navas? La decisione di Galtier

Il nuovo tecnico del PSG Christophe Galtier ha scelto chi tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas sarà il portiere titolare della prossima stagione. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, l'alternanza dei portieri che si è vista nell'ultima annata al Parco dei Principi non ci sarà più. In questo modo verranno date più certezze alla squadra.

La scelta è ricaduta sul portiere ex Milan, che viene così promosso a titolare. L'estremo difensore costaricano sarà dunque la riserva, anche se molto probabilmente per lui saranno settimane di riflessione alla ricerca di una nuova destinazione. Un giovane bomber per il Milan di Pioli? Le ultime news di mercato >>>