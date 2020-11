Probabile formazione Milan, Rebic titolare: il croato vuole tornare al gol

Milan, Rebic vuole tornare al gol

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli ha disegnato il Milan intorno ai suoi 'fedelissimi'. L'allenatore ha in mente una squadra preferita che conferma partita dopo partita, soprattutto in Serie A. Nei giorni scorsi si parlava di possibile ballottaggio sulla sinistra tra Ante Rebic e Rafael Leao. Con l'infortunio del portoghese, nemmeno convocato per la sfida, non ci sono più dubbi sulla titolarità del croato. Il numero 12 rossonero, dopo l'infortunio al gomito di Crotone, vuole ritornare al più presto a marciare sui ritmi dello scorso anno, nel quale segnava praticamente un gol a partita. A riportarlo è il 'Corriere della Sera'.