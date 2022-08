Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince l’Inter, segna Dybala

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria dell'Inter a 'San Siro' contro la Cremonese. Un bel 3-1, con i gol di Joaquín Correa, Nicolò Barella (prodezza) e Lautaro Martínez: bel viatico in vista del derby di sabato. Cessione 'last minute', quella di Robin Gosens al Bayer Leverkusen (il croato Borna Sosa possibile sostituto) e ultimo assalto del PSG a Milan Škriniar: come finirà? Il Milan non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa del Sassuolo: i rossoneri vengono anche salvati dalla parata di Mike Maignan sul calcio di rigore di Domenico Berardi. Oggi, però, 'closing' per la cessione del club da Elliott a RedBird: con Gerry Cardinale investono anche i New York Yankees ed un fondo di Los Angeles del quale è azionista LeBron James. Ieri, all'Olimpico, 3-0 della Roma sul Monza: primi due gol in giallorosso per Paulo Dybala. La Juventus, che oggi sfiderà lo Spezia, si prepara ad accogliere Leandro Paredes, acquistato dal PSG. In campo anche il Napoli, che farà esordire Giacomo Raspadori dall'inizio.