Quotidiani sportivi, le prime pagine tutte dedicate alla Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le possibili mosse della Juventus nel calciomercato di gennaio: obiettivi Axel Witsel (Borussia Dortmund) e Dušan Vlahović (Fiorentina). Si parla, quindi, del big match di domani in Serie A tra Roma e Milan, con José Mourinho che sfida Stefano Pioli e del compleanno di Diego Armando Maradona, che oggi avrebbe compiuto 61 anni. Intervista esclusiva, quindi, con Lothar Matthäus, ex Inter, che parla di Nicolò Barella. Infine, chiosa sul nuovo stadio di Milano: via libera alla sua realizzazione, ma non sarà pronto prima del 2027.