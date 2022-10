Quotidiani sportivi, le prime pagine: sabato di Serie A, domani Torino-Milan

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre con le parole di Steven Zhang . Il presidente dell'Inter è convinto di poter vincere il 20° scudetto della storia nerazzurra e punta al rinnovo di Milan Skriniar . Il Milan, intanto, dovrà fare i conti con Torino e Salisburgo: una doppia curva che Stefano Pioli affronterà con sette fedelissimi. Antonio Conte è l'allenatore giusto per risollevare la Juventus? Parola di Kwadwo Asamoah.

Tuttosport

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre con le accuse allo staff medico della Juventus. I tanti infortuni in casa bianconera non sono affatto un caso. Nonostante le parole del presidente Steven Zhang l'Inter resta in vendita, Luigi De Canio rilascia un intervista in cui parla dello scontro tra il Torino di Ivan Juric e il Milan di Stefano Pioli.