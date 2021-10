Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince l’Inter, crolla la Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo esterno (0-2) dell'Inter sul campo dell'Empoli. In rete Danilo D'Ambrosio e Federico Dimarco per i nerazzurri. I toscani si lamentano per la mancata concessione di un calcio di rigore. Male, invece, la Juventus, che perde in casa (1-2) contro il Sassuolo. Gol decisivo, per i neroverdi, di Maxime López al 95'. La squadra di Massimiliano Allegri, ora, è -13 dal Milan capolista. Stasera, intanto, il Napoli può riagganciare i rossoneri in caso di un successo contro il Bologna. Plusvalenze gonfiate: nel mirino l'affare Victor Osimhen e ben 42 operazioni della Juventus.