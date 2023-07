Quotidiani sportivi, le prime pagine: Leao-Chukwueze, Inter e Weah

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli che, acquistando Samuel Chukwueze dal Villarreal , ha aggiunto un'altra freccia nel proprio arco insieme a Rafael Leão . Obiettivo Scudetto per Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter , che prolungherà con i nerazzurri entro inizio campionato e, intanto, lancia una frecciata a Romelu Lukaku . La Juventus ha un piano per rilanciare Dušan Vlahović , ancora in ritardo di condizione, mentre il Napoli si avvicina al rinnovo di contratto di Victor Osimhen , con la clausola rescissoria che salirà a 110 a 140 milioni di euro. Colpo Genoa , con l'acquisto di Mateo Retegui mentre la Fiorentina ci prova con il River Plate per il bomber Lucas Beltrán .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi, che pareggia 1-1 contro l'Al-Nassr (in gol Davide Frattesi), palesando in maniera lampante l'assenza di un bomber. Serve, secondo il quotidiano romano, l'affondo per Folarin Balogun dell'Arsenal. Mentre sotto la testata si fa presente come, tra le big di Serie A, ci sia voglia di calcio visti i tanti abbonamenti siglati, in casa Roma squalifica confermata per l'allenatore José Mourinho. La Juventus brucia il Milan e prenota il giovane difensore Facundo González del Valencia mentre il Napoli, alla ricerca dell'erede di Kim Min-Jae, cambia strategia. Troppo cari Max Kilman (Wolverhampton) e Kevin Danso (RC Lens), gli azzurri vanno su Kōnstantinos Mavropanos (Stoccarda).