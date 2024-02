Quotidiani sportivi, le prime pagine su Vlahovic, Lautaro e Zidane

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'imminente rinnovo del contratto di Dušan Vlahović con la Juventus . Il procuratore del serbo, infatti, è stato a colloquio con il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli : pronto un prolungamento per due anni. Il numero 9 vuole restare e vincere a Torino .

In alto, sotto la testata, presentazione dei due recuperi di Serie A , ovvero Sassuolo-Napoli ( ore 18:00 ) e Inter-Atalanta ( ore 20:45 ). I nerazzurri di Simone Inzaghi , con un successo, andrebbero a +12 sulla Juve seconda in classifica e a +16 sul Milan, chiudendo, di fatto, i giochi Scudetto a fine febbraio.

A proposito dei rossoneri. I conti, per la compagine di Stefano Pioli, non tornano. La vetta, come visto, è lontana e la difesa è da ricostruire. Al Diavolo serve di più. E secondo il vicedirettore della 'rosea', Andrea Di Caro, per restare allenatore del Milan anche nella prossima stagione Pioli non può far altro che vincere l'Europa League.