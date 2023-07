Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lautaro, Osimhen e Allegri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Lautaro Martínez , attaccante dell' Inter . L'argentino vuole vincere lo Scudetto con i nerazzurri e riprovare la scalata in Champions League . Ha anche spiegato perché è rimasto deluso dal comportamento di Romelu Lukaku . Nella notte tra oggi e domani ( 04:30 ora italiana ) a Carson (CA - U.S.A.) amichevole di lusso tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Stefano Pioli : sfida anche tra i calciatori statunitensi Timothy Weah e Christian Pulisic . Mentre Alberico 'Chicco' Evani dichiara di aver detto di no alla panchina della Nazionale Italiana Under 20 , uno dei gioielli della Nazionale maggiore di Roberto Mancini sta per cambiare squadra. Marco Verratti , infatti, è a un passo da un milionario trasferimento dal PSG all' Al-Hilal .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen con il Napoli. Ora la firma è più vicina: si può chiudere già tutto nel ritiro degli azzurri a Castel di Sangro. La Roma di José Mourinho, impegnata in amichevole in Portogallo, non va oltre l'1-1 contro lo Sporting Braga, ma le notizie positive sono due. Da un lato, il ritorno al gol di Stephan El Shaarawy. Il secondo, l'imminente rinnovo della stella dei giallorossi, Paulo Dybala. Vince, invece, la Lazio per 2-0 contro gli sloveni dell'NK Bravo: in gol Ciro Immobile e Luis Alberto. Terminati gli screzi tra il club e il 'Mago', ora pronto a prolungare il suo contratto. Amichevoli importanti in arrivo in questo precampionato, come quella tra Inter e Al-Nassr e quella tra Juventus e Milan. Sul fronte mercato, intanto, la F.I.G.C. cancella la Brexit: i calciatori britannici non sono più da considerare extracomunitari.