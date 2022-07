Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, stop Pogba. Roma, Dybala-day

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dell'infortunio di Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus verrà operato a causa di una lesione al menisco e salterà l'inizio della Serie A e della Champions League. Sulla destra le manovre di calciomercato del Milan, che ha bloccato Hakim Ziyech in attesa di capire ciò che succederà sul fronte Charles de Ketelaere. In alto la volontà del presidente Steven Zhang di tenersi stretto l'Inter.