Quotidiani sportivi, le prime pagine: stasera Milan e Juve in Champions

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, apre parlando della serata di Champions League che vede impegnate Milan e Juventus. I rossoneri devono vincere contro la Dinamo Zagabria in trasferta per inseguire la qualificazione agli Ottavi di Finale, la Juventus deve fare lo stesso, ma non ha il destino nelle proprie mani. Sulla destra la 'Rosea' spiega inoltre perché il Napoli di quest'anno può vincere lo scudetto.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della Juventus tra l'impegno di Champions League e i guai giudiziari dovuto al caso plusvalenze. Poco più in basso l'attenzione viene rivolta verso Victor Osimhen , il 'prepotente del gol' che ha permesso al suo Napoli di espugnare lo stadio 'Olimpico' di Roma.

Tuttosport

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando del falso in bilancio della Juventus, ma anche della partita contro il Benfica in Champions League. In basso focus su Rafael Leao, chiamato al salto di qualità in Europa. Riuscirà a trascinare i rossoneri alla vittoria contro la Dinamo Zagabria?