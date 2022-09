Quotidiani sportivi, le prime pagine: allarme Maignan, futuro di Pioli

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il rinnovo della fiducia in casa Inter per il tecnico Simone Inzaghi. Festival dello Sport: Cairo predica la fiducia nei giovani. Milan: le condizioni di Maignan e lo show di Giroud a segno anche nella gara di ieri. Italia: arriva l'Inghilterra, servirà una grande partita. Infine, Mondiali a rischio per Pogba ed il ritiro di Ranocchia.