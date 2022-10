Quotidiani sportivi, le prime pagine: vittoria Juve, emozioni Milan-Monza

Gazzetta dello Sport

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della vittoria della Juventus contro l'Empoli nell'anticipo del venerdì della 11^ giornata di Serie A. I bianconeri, solidi e concreti, continuano l'operazione risalita in Serie A: adesso però c'è la gara di Champions League contro il Benfica. In alto si parla del Milan e del lungo stop di Mike Maignan: chi sarà il suo vice da qui alla sosta per i Mondiali? Sulla destra interviste per Ronaldo 'Il Fenomeno' e Franck Ribery, che ha appena salutato il calcio giocato.