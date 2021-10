Quotidiani sportivi, le prime pagine: interviste a Dzeko e Moratti. Poi Lucca

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva ad Edin Dzeko, centravanti dell'Inter. Il bosniaco è arrivato a Milano con l'obiettivo di vincere lo Scudetto. Si parla, poi, di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: in uscita nelle sale cinematografiche il suo film autobiografico. Ma, soprattutto, è in arrivo una maglia da titolare contro il Bologna. Spazio, poi, a Torino-Genoa, anticipo delle ore 18:30 della 9^ giornata della Serie A 2021-2022: lo deciderà Antonio Sanabria o Mattia Destro? Ieri, intanto, si sono giocate Europa League e Conference League: crollo della Roma (1-6) sul campo del Bodø/Glimt, pareggio (0-0) della Lazio contro l'Olympique Marsiglia, tutto facile per il Napoli (3-0) contro il Legia Varsavia.