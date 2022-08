Quotidiani sportivi, le prime pagine: Skriniar resta all’Inter, oggi la Serie A

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, apre parlando della forte volontà dell'Inter di togliere Milan Skriniar dal mercato: lo slovacco resterà nerazzurro. Il Milan, intanto, ritrova Sandro Tonali, che ritornerà in campo dal primo minuto in occasione della partita contro l'Atalanta, valida per la 2^ giornata di Serie A. La Juventus spinge per Memphis Depay: c'è aria di sì.