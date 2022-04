Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter in finale di Coppa Italia

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 3-0 dell'Inter ai danni del Milan che vale la finale di Coppa Italia. Rabbia rossonera per il gol annullato a Ismael Bennacer. Stasera c'è Juventus-Fiorentina, altra semifinale della competizione.