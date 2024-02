Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, altra frenata. Stasera il Milan

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Verona-Juventus 2-2, uno degli anticipi del sabato della 25^ giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri di Massimiliano Allegri non sanno più vincere e scivolano a - 9 dall'Inter capolista (che ha anche una partita in meno). Lo Scudetto inizia a colorarsi di nerazzurro.