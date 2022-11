Quotidiani sportivi, le prime pagine: vittoria Italia e infortunio Tonali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 17 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Renato Panno

Gazzetta dello Sport La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando di Guglielmo Vicario, obiettivo di calciomercato della Juventus. Avviati i contatti con l'Empoli: i bianconeri vogliono chiudere già a gennaio. In alto, invece, la brutta caduta di Sandro Tonali nell'amichevole tra Italia e Albania di ieri sera. Solo un grande spavento per il centrocampista del Milan: gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato nulla di grave.

Corriere dello Sport La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, mette il punto sulla grande prestazione dell'Italia, vittoriosa per 3-1 contro l'Albania. Un'amichevole che aumenta i rimpianti per non essere andati al Mondiale in Qatar. Sulla destra spazio al campione del mondo della Moto GP Pecco Bagnaia, ospite al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tuttosport La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre con l'intervista a Luca Pellegrini, terzino della Juventus in prestito all'Eintracht Francoforte. In alto focus sulla vittoria dell'Italia contro l'Albania firmata Vincenzo Grifo, autore di una doppietta e un assist. Paura e sollievo per Sandro Tonali, uscito in barella sul finire del primo tempo.