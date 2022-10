Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Napoli e la Juve di Pogba

1 di 1

PRIME PAGINE

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 17 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria del Milan di Stefano Pioli per 1-2 in casa dell'Hellas Verona di Salvatore Bocchetti. Un'autorete per parte, poi il gol rossonero di Sandro Tonali nel finale a dare tre punti al Diavolo. Vince anche il Napoli di Luciano Spalletti, giunto al decimo successo di fila tra Serie A e Champions League: battuto 3-2 il Bologna al 'Maradona' con rete di Victor Osimhen. Bene anche l'Inter, che sconfigge 2-0 la Salernitana a 'San Siro': reti di Lautaro Martínez e Nicolò Barella per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Mentre Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, entra in polemica per le condizioni del terreno di gioco dello stadio 'Olimpico', la Juventus sta per riabbracciare Paul Pogba e Federico Chiesa, al rientro dai rispettivi infortuni.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 17 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, tesse le lodi del Napoli di Luciano Spalletti. Con il 3-2 rifilato, infatti, al Bologna allo stadio 'Maradona', gli azzurri giungono alla decima vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League. Una marcia pazzesca, contraddistinta da ben 42 gol realizzati in 14 partite. Campani primi da soli in classifica, con 26 punti, a + 2 sull'Atalanta ed a + 3 sul Milan, che vince 1-2 a Verona con il gol di Sandro Tonali nel finale della partita. Lazio-Udinese termina 0-0: va k.o. Ciro Immobile, ne avrà per un bel po' per via di un infortunio muscolare. Riprende a correre l'Inter di Simone Inzaghi, che supera 2-0 la Salernitana a 'San Siro' grazie ai gol di Lautaro Martínez e Nicolò Barella. Chiosa con il calcio estero: nella Liga, il Real Madrid di Carlo Ancelotti fa suo il 'Clásico'. Netto 3-1 inflitto al Barcellona, a segno anche Karim Benzema, che oggi sarà incoronato Pallone d'Oro 2022.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 17 ottobre 2022

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Rafaela Pimenta, l'erede dell'impero di Mino Raiola, che cura gli interessi di Paul Pogba. Parla proprio del recupero del centrocampista francese, il quale ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto fuori da inizio stagione. Secondo lei, sarà decisivo per le sorti della Juventus. La 'Vecchia Signora' ha anche ritrovato un Dušan Vlahović finalmente letale sotto rete. Si parla, poi, del Torino, entrato in crisi di gioco e di risultati: serviranno botti nel calciomercato di gennaio per scongiurare l'addio dell'allenatore Ivan Jurić al termine di quest'annata. Per concludere, la polemica di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo lo 0-0 dello stadio 'Olimpico' contro l'Udinese. Stavolta il mirino dell'allenatore toscano è puntato contro le condizioni indecenti del terreno di gioco dei biancocelesti.