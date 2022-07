Quotidiani sportivi, le prime pagine: volata per Dybala. Chi la spunterà?

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della questione relativa a Paulo Dybala, ancora svincolato dopo l'addio alla Juventus a parametro zero. Napoli e Roma sono in agguato, ma l'argentino continua ad aspettare l'Inter. Sulla destra l'intervista a Lele Adani, che promuove il 'Milan di classe', sottolineando il talento di Yacine Adli e il possibile colpo di calciomercato Charles De Ketelaere.