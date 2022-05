Quotidiani sportivi, le prime pagine: sfida Milan-Inter e mercato Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'infinito derby tra Milan e Inter per la conquista dello Scudetto. Domani duello a distanza: rossoneri impegnati a 'San Siro' contro l'Atalanta, nerazzurri di scena a Cagliari. Saranno decisivi i due leader del centrocampo, Sandro Tonali e Nicolò Barella? Due grandi ex come Roberto Donadoni e Giuseppe Bergomi hanno provato ad ipotizzare come sarà la volata finale. Mentre a Napoli il tecnico Luciano Spalletti, di fatto, 'si conferma' sulla panchina azzurra lanciando un messaggio al Presidente Aurelio De Laurentiis, in casa Juventus ci si prepara all'addio di Giorgio Chiellini. Per lui Juventus-Lazio sarà l'ultima all'Allianz Stadium, ma non smetterà di giocare. Andrà nella MLS statunitense: è in trattativa con il Los Angeles FC. Al PSG, invece, il portiere titolare nella stagione 2022-2023 sarà Gianluigi Donnarumma: andrà via il costaricense Keylor Navas.