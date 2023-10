Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, caos Napoli, mercato Juve

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato di gennaio della Juventus. Obiettivo, prendere almeno un centrocampista: il principale candidato a vestire la maglia bianconera è Khéphren Thuram, classe 2001, fratello minore di Marcus dell'Inter e figlio dell'ex juventino Lilian. Altre piste portano a Lazar Samardzic (Udinese) e Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham). Un innesto dovrà esserci per forza vista la sospensione di Paul Pogba per doping e le recenti vicende che hanno coinvolto Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano, indagato per scommesse, si è autodenunciato alle autorità. Atteso a giorni il suo deferimento, verdetto a breve: rischia 3 anni di squalifica. Quindi Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha anticipato ad Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, che lo aspetterà in azzurro. E in azzurro, ma quello del Napoli, non vedremo invece Antonio Conte. L'allenatore ex Tottenham ha detto di no alle proposte di Aurelio De Laurentiis di rilevare in panchina lo sfiduciato Rudi Garcia. Che, però, per ora resta lì visto che ADL ha dubbi su Igor Tudor. "Se racconto la verità, rimanete scioccati": così, dal Belgio, ha parlato Romelu Lukaku, centravanti della Roma, sul suo mancato ritorno all'Inter. Per concludere, l'inaugurazione del 'Viola Park' di Rocco Commisso per la sua Fiorentina.