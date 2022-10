Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, oggi tocca a Juve e Milan

1 di 1

GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 11 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della 4^ giornata della Champions League 2022-2023. Oggi in campo Juventus e Milan. I bianconeri, alle ore 18:45, faranno visita al Maccabi Haifa e rischiano grosso. Per vincere in Israele, il tecnico Massimiliano Allegri si affiderà al rientrante Ángel Di María. I rossoneri, alle ore 21:00, riceveranno invece il Chelsea a 'San Siro'. Il tecnico Stefano Pioli punta tutto su Rafael Leão e sulle sue idee tattiche per avere la meglio sui 'Blues'. Domani, invece, toccherà all'Inter, che sarà di scena al 'Camp Nou' contro il Barcellona ed al Napoli, che attenderà l'Ajax allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Si parla, poi, dell'infortunio di Paulo Dybala: l'attaccante della Roma potrebbe fermarsi per oltre un mese e, pertanto, saltare anche i Mondiali in Qatar. Intanto, mentre la Lazio, nel 'Monday Night' della 9^ giornata della Serie A 2022-2023, vince nettamente (0-4) in casa della Fiorentina, in Serie B la Spal ingaggia un ex romanista per la panchina: Daniele De Rossi.

CORRIERE DELLO SPORT

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 11 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Maccabi Haifa-Juventus, partita della 4^ giornata del Girone H della Champions League 2022-2023. Gara senza appello per i bianconeri di Massimiliano Allegri. Soltanto una vittoria, infatti, terrebbe la 'Vecchia Signora' in corsa per il passaggio del turno nel gruppo con PSG e Benfica. Un'eventuale esclusione costerebbe, alla società di Corso Galileo Ferraris, ben 30 milioni di euro. Stasera, alle ore 21:00, in campo anche il Milan, che ospiterà il Chelsea a 'San Siro' senza Charles De Ketelaere: risentimento muscolare per il fantasista belga. Domani, invece, il programma di Champions vedrà Barcellona-Inter e Napoli-Ajax. Si parla, poi, anche dei temi del campionato: in alto, sotto la testata, l'infortunio di Paulo Dybala. La 'Joya' rischia di indossare nuovamente la maglia giallorossa nel 2023: ad oggi, a rischio anche i Mondiali in Qatar del mese prossimo. Una Lazio bellissima, invece, passa con agilità e scioltezza (0-4) sul campo della Fiorentina nel posticipo della 9^ giornata: la squadra di Maurizio Sarri è terza. In Serie B, la Spal ufficializza il nuovo allenatore: è Daniele De Rossi.

TUTTOSPORT

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 11 ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'esorcista. No, non del film horror degli anni Settanta. Ma della funzione che avrà il rientrante Ángel Di María in occasione di Maccabi Haifa-Juventus, partita della 4^ giornata del Girone H della Champions League 2022-2023 in programma oggi alle ore 18:45. Sarà l'argentino ad affiancare Dušan Vlahović, con Arkadiusz Milik inizialmente in panchina. La squadra di Massimiliano Allegri ha l'obbligo della vittoria. Alle ore 21:00, a 'San Siro', ecco invece Milan-Chelsea, con i rossoneri di Stefano Pioli che non vedono l'ora di riscattare il pesante cappotto (3-0) maturato nel match della scorsa settimana a 'Stamford Bridge'. Spazio, poi, al Torino, con l'intervista all'ex centravanti granata Ruggiero Rizzitelli, che invoca un bomber nel calciomercato di gennaio per i granata di Ivan Jurić. Chiosa con l'infortunio di Paulo Dybala della Roma, con Fiorentina-Lazio 0-4 nel 'Monday Night' della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 e con la nomina di Daniele De Rossi a nuovo allenatore della Spal in Serie B.