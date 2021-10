Quotidiani sportivi, le prime pagine: torna a vincere l’Italia di Mancini

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse di Milan, Inter e Juventus per cercare di riprendere il Napoli, capolista della Serie A, che ha nel bomber Victor Osimhen il suo punto di forza. Ne parla, alla 'rosea', anche Fabio Cannavaro in un'intervista esclusiva. Quindi, si parla del successo (2-1) dell'Italia di Roberto Mancini sul Belgio: terzo posto per gli 'Azzurri' in Nations League. Nel prossimo mese di novembre, ora, la gara più importante dell'anno: battendo la Svizzera, infatti, sarebbe fatta per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. La Francia batte 2-1 la Spagna e vince la Nations League: decisivo un gol di Kylian Mbappé. Altra intervista esclusiva, infine, con Samuel Eto'o, ex Inter e Sampdoria.