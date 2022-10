Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince il Milan, brutta Juventus

1 di 1

QUOTIDIANI SPORTIVI

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 9 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il successo del Milan di Stefano Pioli nel big match della 9^ giornata della Serie A 2022-2023. A 'San Siro' battuta per 2-0 la Juventus di Massimiliano Allegri con un gol per tempo di Fikayo Tomori e Brahim Díaz. Decisive le scelte dei due tecnici. Bene anche l'Inter, che passa per 1-2 sul campo del Sassuolo: i nerazzurri vincono al 'Mapei Stadium' grazie ad una doppietta di Edin Džeko. La squadra di Simone Inzaghi, così, riparte anche in campionato dopo il successo in Champions League contro il Barcellona. Ma Lautaro Martínez si è perso. Oggi sfida d'alta classifica anche quella della 'Dacia Arena' tra Udinese (19 punti) e Atalanta (20). Potrebbe approfittarne il Napoli di Luciano Spalletti, pronto ad allungare in vetta nel caso in cui esca vittorioso dalla trasferta in casa della Cremonese.

CORRIERE DELLO SPORT

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 9 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando la prestazione della Juventus a 'San Siro'. La 'Vecchia Signora' definita come 'impotente' dinanzi il Milan di Stefano Pioli, vittorioso per 2-0 nella grande classica del calcio italiano in virtù delle reti realizzate da Fikayo Tomori e da Brahim Díaz. La squadra di Massimiliano Allegri dominata e battuta dal Diavolo. Bene invece l'Inter, che passa per 1-2 sul campo del Sassuolo: gol numero 100 e 101 in Serie A per Edin Džeko. Spazio, poi, al Napoli di Luciano Spalletti, che proverà ad allungare il passo in testa alla classifica nel caso in cui vinca in casa della Cremonese. Gli azzurri potrebbero anche approfittare dello scontro diretto al vertice tra l'Udinese di Andrea Sottil e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Quindi, la Nazionale Italiana. Oggi, infatti, alle ore 12:00, a Francoforte (Germania) avverrà il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024: per l'Italia lo spauracchio è la Norvegia di Erling Braut Haaland, che parte dalla terza fascia.

TUTTOSPORT

Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 9 ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il processo alla Juventus. Il Milan di Rafael Leão (che ieri sera ha centrato due pali nel big match di 'San Siro') è più forte, più squadra e batte 2-0 i bianconeri con le reti di Fikayo Tomori e Brahim Díaz. L'accusa, per la squadra di Massimiliano Allegri, è quella di essersi 'sgonfiata' dopo aver giocato bene i primi 20'. Tanti errori tecnici, molti limiti caratteriali e, aggiunge il quotidiano torinese, pesa anche l'errore dell'arbitro Daniele Orsato nell'azione immediatamente precedente il gol del vantaggio rossonero. "Senza una reazione - il commento sui bianconeri - saranno otto mesi di agonia". Vitamina D, come Edin Džeko, invece, per l'Inter, che vince 1-2 al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo grazie alla doppietta del suo bomber bosniaco. Pari (1-1) e fischi al 'Dall'Ara' tra il Bologna e la Sampdoria di due tecnici ex calciatori nerazzurri, Thiago Motta e Dejan Stanković. Oggi, infine, alle ore 12:30, il 'lunch match' di campionato è Torino-Empoli.