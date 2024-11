Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Napoli e il derby di Torino

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 8 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport', apre con il big match tra Inter e Napoli e il ruolo in particolare di Antonio Conte, ex allenatore nerazzurro e ora allenatore dei partenopei, definito l'uomo della svolta. Spazio, però, anche alla Juventus, che ha approvato un bilancio in rosso. Nella parte alta si parla del successo della Lazio e del pareggio della Roma in Europa League. Infine in fondo un accenno al trauma cranico di Alvaro Morata che salterà Cagliari-Milan.