Quotidiani sportivi, le prime pagine: vincono Milan e Napoli, oggi due big-match

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 6 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Renato Panno

Gazzetta dello Sport La prima pagine de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della vittoria in extremis del Milan contro lo Spezia firmata Olivier Giroud. I rossoneri sprecano tante occasioni da gol e subiscono il pareggio di Daniel Maldini dopo il gol di Theo Hernandez. Ci pensa Giroud a rimettere in chiaro le cose, poi si toglie la maglia e viene espulso. Oggi il calendario di Serie A presenta due big-match: alle 18 il derby Roma-Lazio, alle 20:45 Juventus-Inter.

Corriere dello Sport La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della vittoria del Napoli a Bergamo contro l'Atalanta. Gli azzurri, definiti 'imprendibili', vanno in fuga e fanno festa. Il Milan, secondo in classifica, è a -6. Oggi sono previste due partite imperanti per la classifica: alle 18 c'è il derby Roma-Lazio, alle 20:45 Juventus-Inter. Chi la spunterà?

Tuttosport La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando di Juventus-Inter, in programma questa sera alle ore 20:45. Una partita che trascina con sé 'vendette e gufate'. Simone Inzaghi provoca 'La Juve è la squadra più forte', Massimiliano Allegri cova la rabbia per le controverse sconfitte della scorsa stagione. Festa Milan a San Siro grazie ad una prodezza di Olivier Giroud allo scadere: il gol di Daniel Maldini è una fiaba.