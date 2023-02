Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, un altro derby perso male

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 6 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 6 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il derby di Milano vinto dall'Inter di Simone Inzaghi sul Milan di Stefano Pioli ieri sera a 'San Siro'. 1-0 per i nerazzurri, firmato dal colpo di testa del nuovo capitano, Lautaro Martínez, al 34' del primo tempo. Dominio interista, primo tempo addirittura senza storia: i rossoneri, che pure avevano cambiato modulo e sistema di gioco, non tirano mai. In alto, sotto la testata, il commento a Spezia-Napoli 0-3, con le reti di Khvicha Kvaratskhelia (calcio di rigore) e Victor Osimhen (doppietta) ed a Torino-Udinese 1-0. Il gol di Yann Karamoh spinge i granata in zona Europa. Mentre, in casa Juventus, si fa la conta degli infortuni, con ben 180 partite saltate dai calciatori bianconeri negli ultimi cinque anni, non si spengono ancora gli echi di calciomercato. La Roma, infatti, deve decidere se accettare la proposta del Galatasaray per Nicolò Zaniolo: il giocatore ha già detto di sì ai turchi.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 6 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Milan, il derby di Milano disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 1-0 per i nerazzurri. Decisiva una rete di Lautaro Martínez al 34' del primo tempo. I nerazzurri di Simone Inzaghi, con questo successo, mantengono invariato il distacco (-13) dal Napoli capolista in Serie A. La squadra di Luciano Spalletti, nel pomeriggio, aveva vinto agevolmente (0-3) sul campo dello Spezia con il gol di Khvicha Kvaratskhelia su calcio di rigore e con la doppietta di Victor Osimhen. La Roma, intanto, è vicina alla cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray: il giocatore ha già detto di sì alla squadra di Istanbul, ci sono ancora 5 milioni di euro di differenza tra l'offerta turca e la richiesta dei giallorossi. All'estero, altra sconfitta del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che, stavolta, cade sul campo del Maiorca (0-1) castigato dall'ex laziale Vedat Muriqi. E il Barcellona vola a +8 in vetta alla classifica della Liga.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 6 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola apre, in prima pagina, parlando della Juventus e del Torino. In casa bianconera, si discute di Ángel Di María. Prende 7 milioni di euro di ingaggio ma, praticamente, non è mai stato decisivo finora. La società e i tifosi, pur rispettando la sua fantastica carriera, ora gli chiedono di più. Intanto, il tecnico Massimiliano Allegri fa i calcoli: serviranno 35 punti per la salvezza o per l'Europa. Il Toro, invece, batte 1-0 l'Udinese con una rete di Yann Karamoh e lo scavalca al settimo posto in classifica in Serie A: i granata di Ivan Jurić raggiungono un momentaneo piazzamento europeo. Al punto che Urbano Cairo, Presidente del Torino, invita l'allenatore a rinnovare il contratto quando vuole. Spazio, infine, al derby di Milano vinto per 1-0 dall'Inter di Simone Inzaghi contro il Milan di Stefano Pioli. Il gol di Lautaro Martínez ha mandato k.o. e all'inferno il Diavolo ancora una volta dopo Riyad: supremazia nerazzurra.