Quotidiani sportivi, le prime pagine: pareggio per il Milan a San Siro

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della lotta Scudetto in Serie A, sempre più incerta e fino all'ultimo colpo. Il Milan, che aveva l'occasione di mantenere inalterato il suo vantaggio su Napoli e Inter, pareggia 0-0 a 'San Siro' contro il Bologna e, pertanto, rimette tutto in discussione. Ora è primo, ma soltanto con un punto in più sugli azzurri e quattro sull'Inter, che deve recuperare una partita proprio contro i felsinei. I nerazzurri, reduci dal successo in casa della Juventus, hanno fatto festa a Steven Zhang negli spogliatoi dell'Allianz Stadium: ora il Presidente non vuole più lasciare la società. A Napoli, intanto, Luciano Spalletti sta cercando di studiare le mosse per sorpassare il Milan, mentre Claudio Ranieri, in esclusiva per la 'rosea', ha spiegato come saranno i bomber a decidere l'esito del campionato. Chiosa con il calciomercato della Juve: obiettivi Nicolò Zaniolo o Ángel Di María per affiancare Dušan Vlahović in attacco.