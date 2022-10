Quotidiani sportivi, le prime pagine: La Juve torna a vincere, Atalanta prima

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando del ritorno alla vittoria della Juventus. Un 3-0 secco per affrontare al meglio la prossima di campionato contro il Milan. Dusan Vlahovic protagonista con un gol e un assist. Sulla sinistra ecco tutte le 'diavolerie' di Stefano Pioli al Milan: da Pierre Kalulu a Fodè Ballo-Touré. Menzione speciale per Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A: "fischio perfetto" titola la 'Rosea'.