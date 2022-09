Quotidiani sportivi, le prime pagine: tutto sul derby Milan-Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, apre parlando del derby tra Milan e Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A. Ritorna già in estate il duello che ha acceso lo scorso campionato che ha visto trionfare i rossoneri. Charles De Ketelaere, al suo debutto in una stracittadina, agirà dietro Olivier Giroud. In casa nerazzurra assente Romelu Lukaku: con Lautaro Martinez più Edin Dzeko che Joaquin Correa.