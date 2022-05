Quotidiani sportivi, le prime pagine su Leao, arbitri, VAR e Miretti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Rafael Leão, attaccante del Milan. Il fondo InvestCorp, che presto rileverà il club rossonero da Elliott, lo vuole al centro del progetto. Pertanto, respingerà la ricca offerta del PSG e procederà nel rinnovo del contratto del portoghese. In un'intervista esclusiva rilasciata alla 'rosea', poi, Marcello Lippi spiega come, a suo avviso, saranno i rossoneri a vincere lo Scudetto: 'Oscar' per la stagione a Sandro Tonali. Quindi, si parla delle mosse di calciomercato dell'Inter, che vorrebbe tenere Lautaro Martínez vendendo Andrea Pinamonti e Martín Satriano, e della Juventus, che intende provarci seriamente per Sergej Milinković-Savić. Nel 'Monday Night' di Serie A, pareggio importante (1-1) della Salernitana sul campo dell'Atalanta, mentre, a Cagliari, esonerato Walter Mazzarri: al suo posto, Alessandro Agostini. Dimesso dall'ospedale Siniša Mihajlović, allenatore del Bologna. Chiosa con le coppe europee: Claudio Ranieri parla di Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League, mentre è quasi tutto pronto per Real Madrid-Manchester City, semifinale di ritorno di Champions League tra le squadre di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola.