Quotidiani sportivi, le prime pagine: il resoconto di fine calciomercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dell'ultimo giorno di calciomercato e in particolare dell'Inter. L'arrivo last minute di Francesco Acerbi è una vittoria personale di Simone Inzaghi, che ha convinto il presidente Steven Zhang, poco propenso nel concludere l'operazione. In basso focus al derby Milan-Inter di domani con le interviste a Franco Baresi e Lothar Matthaus.