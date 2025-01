Prima pagina Tuttosport: “Svolta Juventus, anche Kelly”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 20 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse della Juventus in questo calciomercato invernale. Fikayo Tomori vuole restare al Milan e Dávid Hancko non si schioda ora dal Feyenoord. Per questo i bianconeri tornano a valutare, per la difesa, il nome di Lloyd Kelly del Newcastle.