Prima pagina Tuttosport: “Sinner, l’austrAlieno: secondo Slam di fila”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 27 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina a Jannik Sinner e al tennis. L'altoatesino, numero uno al mondo, distrugge il tedesco Alexander Zverev in finale a Melbourne in tre set, conquistando, così, gli Australian Open. Secondo Slam consecutivo per il classe 2001 e secondo successo di fila in Australia per il campione italiano.