Prima pagina Tuttosport: “I più forti!”

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 3 maggio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Ampio spazio, in copertina, all'Inter, diventata Campione d'Italia per la 19^ volta nella sua storia. Quindi, si parla della Juventus, che, grazie ad una doppietta 'last minute' di Cristiano Ronaldo ribalta l'Udinese (1-2) e prosegue la corsa per un posto in Champions League.

Richiamo in prima, poi, per il caso Gigio Donnarumma al Milan: il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ha stigmatizzato il comportamento tenuto dai tifosi del Diavolo che, sabato, hanno voluto incontrare il portiere per un confronto tra presente e futuro.

Infine, spazio al Torino che, stasera, gioca il 'Monday Night' in casa contro il Parma: gara importante in chiave salvezza per ambedue le squadre. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport' di oggi (clicca per ingrandire)

