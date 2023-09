Prima pagina Tuttosport: “Max, sentito Pioli?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 30 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, sulla Juventus, a suo dire favorita per lo Scudetto. Spazio anche all'infortunio di Alessandro Buongiorno e alla conseguente chance per Saba Sazonov. Nella parte bassa troviamo la notizie del problema fisico per Davide Frattesi in casa Inter e il punto di vista di Aurelio De Laurentiis sulla questione stadi. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.