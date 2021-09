Prima pagina Tuttosport: “Questa è Juve!'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 30 settembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 30 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la prova di forza della Juventus, che all'Allianz Stadium supera il Chelsea, campione d'Europa in carica, per 1-0 grazie a un gol di Federico Chiesa e ad un'ottima prova difensiva. Bene anche l'Atalanta, che supera 1-0 lo Young Boys e guida il proprio girone di Champions League davanti al Manchester United di Cristiano Ronaldo, contro cui dovrà vedersela nei prossimi due scontri.