Prima pagina Tuttosport: “Corvino: ‘Chiesa-Vlahovic, la coppia più bella’”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 30 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 30 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, che parla della coppia offensiva della Juventus, composta da Federico Chiesa e Dušan Vlahović. Che lui conosce molto bene per averli avuti nella Fiorentina.