Prima pagina Tuttosport: “Più uniti per la Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi apre con la Juventus. Perin guida la carica dei tifosi. "Più uniti per la Juve". Toro-Werder, l'obiettivo è su Fulkrug. Capocannoniere in Bundesliga. La lista di 50 che attizza il ct Mancini. Tanti sono gli oriundi potenziali nuovi Retegui. Grana per Inzaghi. Calhanoglo KO, salta Juventus-Inter. Intesa Giroud ancora Milan. In basso a sinistra si chiude con altri sport. Baseball USA è rivoluzione! Cambiano tre regole. MotoGP assurdo ricorso. Marquez e Honda senza ritegno. Chiedono che la penalità di Portimao sia confermata per l'Argentina, dove lui non ci potrà essere. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).