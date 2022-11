Prima pagina Tuttosport: “Nuova era Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 29 novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 29 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, dedica quasi il suo intero spazio alla 'Nuova Era Juve' dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e dell'interno cda bianconero. In basso a destra focus al litigio tra il portiere dell'Inter André Onana e il CT del Camerun Rigobert Song: l'ex Ajax lascia il Mondiale e torna in Italia.