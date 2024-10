Prima pagina Tuttosport: “Yildiz e Conceicao, la meglio Juventus”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 29 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus e, in particolare, dei giovani di talento di cui è dotata la rosa della 'Vecchia Signora'. Sugli scudi ci sono Kenan Yıldız e Francisco Conceição, protagonisti nell'ultimo 4-4 in campionato a 'San Siro' contro l'Inter. Sul fronte mercato, è sfida tra Léo Ortiz (Flamengo) e Ardian Ismajli (Empoli) per rinforzare la difesa di Thiago Motta a gennaio.