Prima pagina Tuttosport: “Juve, Miretti-Paredes: i colpi sono due”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 29 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Per i bianconeri di Massimiliano Allegri, in questi giorni, addirittura due colpi. Uno di calciomercato, relativo al prossimo arrivo di Leandro Paredes dal PSG. L'altro, invece, di campo, con la scoperta del talento di Fabio Miretti. Per il quotidiano torinese può diventare il nuovo Claudio Marchisio.