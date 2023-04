Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic e Chiesa futuro Juve”

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. Europa o no, Allegri o no, si ripartirà da loro. Vlahovic e Chiesa futuro Juve. La stagione negativa non cambia i programmi della società. Nel taglio in alto spazio alla Formula 1. La magia di Leclerc. pole da non credere! Charles davanti alle Red Bull. Nel taglio in basso. Roma-Milan vale la zona Champions. Braida va da Galliani. Monza riunisce la coppia. Torino-Atalanta: "Vi rivogliamo orgogliosi di noi!". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).